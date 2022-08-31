وزير الخارجية يبحث مع نظيره السعودي مخرجات زيارته إلى إيران

2022/08/31 | 11:04 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تلقى وزير الخارجية فؤاد حسين اتصالا

هاتفيا من نظيره السعودي الامير فيصل بن

فرحان أعرب خلاله عن تضامن المملكة مع

العراق حكومةً وشعباً ازاء التطورات

الأخيرة، بحسب بيان لوزارة الخارجية.

وذكر بيان للخارج

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