بقيمة أكثر من ربع مليار دولار .. وقود وفواكه عراقية الى مصر

2022/08/31 | 11:04 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف موقع trade map الاقتصادي، عن تصدير

العراق وقود وفواكه الى مصر بقيمة اكثر

من 322 مليون دولار خلال العام الماضي 2021.

وذكر موقع trade map الذي يوفر خريطة

التجارة للدول للصادرات والواردات

والطلب الد

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