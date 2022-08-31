2022/08/31 | 11:06 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في بيان شديد اللهجة.. الصدر يهاجم "الإطار التنسيقي" ويطالب إيران بـ"كبح جماح بعيرها في العراق" هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2022/08/31 | 11:06.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (في بيان شديد اللهجة.. الصدر يهاجم "الإطار التنسيقي" ويطالب إيران بـ"كبح جماح بعيرها في العراق") نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (في بيان شديد اللهجة.. الصدر يهاجم "الإطار التنسيقي" ويطالب إيران بـ"كبح جماح بعيرها في العراق") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).