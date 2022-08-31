وزارة الشباب تعتزم إلغاء عدد من الأندية و إنذار أخرى

2022/08/31 | 11:07 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد - واع - حسين عمار كشف مدير عام دائرة التربية البدنية والرياضة في وزارة الشباب و الرياضة احمد الموسوي عن وجود عملية تقليص كبيرة جداً ستطال عدداً كبيراً من الأندية الرياضية خلال الأسبوع المقبل . و قال الموسوي في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الأربعاء: إن" لجنة التقييم و دراسة واقع حال الأندية و المشَكَّلة من قبلنا ، أنجزت أعمال تقييم أغلب الأندية الرياضية المسجلة لدى دائرة التربية البدنية و الرياضة".و أضاف، أن" لجنة التقييم كشفت عن وجود عدد كبير من الأندية التي خالفت ضوابط التأسيس، و لم تلبِ أبسط مقومات النادي الرياضي ، وكلّ ذلك موثّق بالصور ؛ الأمر الذي يدعونا الى إجراء عملية إلغاء عدد كبير من الأندية و إنذار أخرى لفترة شهر لإكمال باقي المتطلبات". و دعا مدير عام دائرة التربية البدنية و الرياضة وسائل الإعلام كافة لدعم و مساندة العملية الإصلاحية التي تقوم بها الدائرة في ملف الأندية الرياضية كون الأمر ليس سهلاً إطلاقاً .





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