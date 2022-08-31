إثيوبيا.. اتهام للجيش باستهداف منطقة قريبة من مستشفى ميكيلي العام

2022/08/31 | 11:07 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعرضت منطقة قريبة من مستشفى ميكيلي العام في عاصمة إقليم تيغراي بشمال إثيوبيا لقصف في وقت متأخر من مساء الثلاثاء، وفقا لما ذكره مدير مستشفى آخر استقبل المصابين.

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