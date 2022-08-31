العراق.. طقس صحو مع بعض الغيوم بدرجات حرارة اقل من 50 مئوية في عموم مناطق البلاد

2022/08/31 | 11:11 - المصدر: وكالة خبر

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توقعت هيئة الانواء الجوية ان تشهد البلاد ، خلال اليومين المقبلين، طقسا صحوا مع بعض الغيوم بدرجات حرارة اقل من 50 مئوية في عموم مناطق البلاد .

وذكر بيان للهيئة :” ان طقس يوم غد الخميس سيكون في عموم مناطق البلاد صحوا مع بعض الغيوم ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق والرياح متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة “.وتكون درجة الحرارة الصغرى في بغداد اليوم الاربعاء 26 مئوية والعظمى 47 مئوية ، وفي ذي قار تصل درجة الحرارة العظمى الى 48 مئوية.

واضاف البيان :” ان طقس الجمعة سيكون في عموم مناطق البلاد صحوا الى غائم جزئي ، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق والرياح متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة “.

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