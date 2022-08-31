2022/08/31 | 11:11 - المصدر: وكالة خبر

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اعلنت قيادة عمليات بغداد اعتقال ستة متهمين بتهمة التجاوز على الممتلكات العامة، ، مشيرة الى الاستمرار بتأمين الحماية والاسناد للدوائر البلدية والمفارز الصحية لرفع التجاوزات في جانبي الكرخ والرصافة.

وذكر بيان للقيادة ان قطعاتنا الامنية بالاشتراك مع مفارز من الدوائر البلدية/ قسم التجاوزات نفذت عددا من واجبات ازالة التجاوزات ضمن مناطق (الشعلة ، حي العامل ، جكوك ) واعتقال ستة متهمين بالتجاوز على الممتلكات العامة في جانب الكرخ، كم تمكنت قــواتنا الامنية بالاشـتراك مع مفارز مــن (مديــرية الامــن الاقتصادي، شعبة الرقابة الصحية/مدينة الصدر) مــن ضبط مـواد غذائية منتهية الصلاحية حيث تم اتلاف المواد وفق إجراءات اصولية ومحضر اتلاف رسمي وذلك في قطاع (٥) شرقي العاصمة بغداد.

واوضحت قيادة العمليات : أن قواتنا الأمنية مستمرة بإسنادها لمفارز رفع التجاوزات وملاحقة كل من تسول له نفسه التجاوز على الممتلكات العامة والإضرار بصحة المواطنين.

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