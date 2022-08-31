عبوة ناسفة تستهدف عجلة أمنية في بغداد.. حصيلة أولية – عاجل

2022/08/31 | 11:12 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز ـ محلياتافاد مصدر امني، اليوم الاربعاء، بانفجار عبوة ناسفة استهدفت عجلة امنية تابعة للحشد الشعبي في بغداد، فيما كشف عن الحصيلة الاولية للانفجار.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز ، إن "عبوة ناسفة استهدفت عجلة تابعة للحشد الشعبي ضمن قضاء الطارمية شمالي بغداد.وأضاف، أن "الانفجار اودى بحياة منتسب واصابة ثلاثة اخرين بجروح مختلفة".

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