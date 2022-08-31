انتشال جثة من داخل نهر دجلة في بغداد

2022/08/31 | 11:12 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – بغدادأفاد مصدر أمني، اليوم الأربعاء، بانتشال جثة من داخل نهر دجلة أسفل (جسر باب المعظم) من قبل قوة امنية.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، ان "قوة أمنية قامت بانتشال جثة من داخل نهر دجلة أسفل (جسر باب المعظم) بالعاصمة بغداد".

ويوم الاثنين الماضي، أفاد مصدر أمني، بانتشال جثتين من نهر دجلة أسفل جسري الجادرية والجمهورية، وإنقاذ ثالث من الغرق تحت جسر السنك وسط العاصمة بغداد.

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