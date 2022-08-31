اعتقال متسللتين حاولتا العبور إلى الأراضي العراقية

2022/08/31 | 11:12 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، القبض على متسللتين حاولتا العبور إلى الأراضي العراقية.

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنه "ضمن نشاطات وفعاليات قيادة حرس حدود المنطقة الأولى، تمكنت مفارز اللواء الأول التابع للقيادة من إلقاء القبض على متسللتين من الجنسية الأجنبية، حيث كانتا تحاولان التسلل بطريقة غير قانونية من الأراضي السورية إلى الأراضي العراقية".

وأضافت أن "المتسللين تم إحالتهما على الجهات المختصة لغرض استكمال الإجراءات القانونية أصوليا".

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