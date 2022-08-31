التربية تحدد موعد اختبار الطلبة المتقدمين في مدارس الموهوبين

2022/08/31 | 11:48 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

اعلنت وزارة التربية، اليوم الأربعاء، عن تعليمات اختبار الطلبة المتقدمين في مدارس الموهوبين "المستوى الثاني" للعام الدراسي 2022 - 2023، فيما حددت الثامن من ايلول موعد بدء الاختبارات.

وقالت الوزارة في بيان أصدره المكتب الإعلامي وتلقته (بغداد اليوم)، إن "الاختبار يبدأ يوم الخميس الموافق الـ8 من أيلول المقبل لعام 2022 في تمام الساعة الثامنة صباحاً؛ إذ تبدأ الاختبارات بمادة الذكاء بوقت امتحاني(45 دقيقة)، بعدها استراحة لمدة (10) دقائق ثم اختبار مادتي (العلوم والرياضيات) بوقت امتحاني (65 دقيقة) تليها استراحة لمدة (20) دقيقة ثم اختبار الإبداع بوقت امتحاني (50) دقيقة ، وتكون درجة اجتياز الاختبار للطالب الناجح (75%)".

وأضافت أنه "تجدر الإشارة إلى أن تلك الاختبارات تُعد إحدى متطلبات قبول الطالب في مدارس الموهوبين ، وسيتم إعلان أسماء الطلبة الناجحين خلال الايام القادمة".

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