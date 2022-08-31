التربية: إلغاء العمل بالدور الثالث ونظام المحاولات وتنوع التعليم

2022/08/31 | 11:48 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

أكدت وزارة التربية، اليوم الأربعاء، إلغاء العمل بالدور الثالث ونظام المحاولات وتنوع التعليم.

وقالت الوزارة، في بيان مقتضب تلقته (بداد اليوم)، إنه "تمَّ إلغاء العمل بالدور الثالث ونظام المحاولات وتنوع التعليم منذ فترة".

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