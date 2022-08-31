الحصاد (2022/8/31)

2022/08/31 | 12:03 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناقش زين العابدين توفيق في الحصاد مواضيع عدة منها: بعد إنهاء اعتصامي التيار الصدري والإطار التنسيقي، عودة الهدوء إلى مدن العراق.الرئيس العراقي يدعو إلى انتخابات مبكرة ضمن تفاهم وطني.

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