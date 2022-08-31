2022/08/31 | 12:07 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه الفنان المصري محمد صبحي انتقادا

لاذعا للأعمال الدرامية في مصر، وتحدث

عن أفلام الكارتون وتأثيرها على

الأطفال.

وقال صبحي، خلال استضافته في لقاء

متلفز، إن الدراما في مصر تقدم أسفل

صورة للمرأة، وهي إ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فنان عربي ينتقد أفلام الكرتون في مصر: تدفع الأطفال للإلحاد) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فنان عربي ينتقد أفلام الكرتون في مصر: تدفع الأطفال للإلحاد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).