التربية: ألغينا العمل بالدور الثالث ونظام المحاولات وتنوع التعليم منذ فترة

2022/08/31 | 12:07 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت وزارة التربية، الأربعاء، إلغاء العمل بالدور الثالث ونظام المحاولات وتنوع التعليم.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن الوزارة قولها إنه “تمَّ إلغاء العمل بالدور الثالث ونظام المحاولات وتنوع التعليم منذ فترة”.

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