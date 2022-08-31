التربية تحدد موعد اختبار الطلبة المتقدمين في مدارس الموهوبين “المستوى الثاني”

2022/08/31 | 12:07 - المصدر: وكالة خبر

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اعلنت وزارة التربية، يوم الأربعاء، عن تعليمات اختبار الطلبة المتقدمين في مدارس الموهوبين “المستوى الثاني” للعام الدراسي 2022 – 2023 .

وقالت الوزارة في بيان أصدرهُ المكتب الإعلامي :”إن الاختبار يبدأ يوم الخميس الموافق الـ8 من أيلول المقبل لعام 2022 في تمام الساعة الثامنة صباحاً؛ إذ تبدأ الاختبارات بمادة الذكاء بوقت امتحاني(45 دقيقة)، بعدها استراحة لمدة (10) دقائق ثم اختبار مادتي (العلوم والرياضيات) بوقت امتحاني (65 دقيقة) تليها استراحة لمدة (20) دقيقة ثم اختبار الإبداع بوقت امتحاني (50) دقيقة ، وتكون درجة اجتياز الاختبار للطالب الناجح (75%) .

تجدر الإشارة إلى أن تلك الاختبارات تُعد إحدى متطلبات قبول الطالب في مدارس الموهوبين ، وسيتم إعلان أسماء الطلبة الناجحين خلال الايام القادمة .

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