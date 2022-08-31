العراق يشارك في بطولة مصر الدولية للتجذيف

2022/08/31 | 12:10 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد- واعأعلن رئيس الاتحاد المركزي للتجذيف مشاركة منتخباتنا الوطنية في بطولة مصر الدولية للرجال والنساء وبفئتي المتقدمين والشباب التي ستحتضنها القاهــرة مطلع شهر تشرين الأول المقبل بمشاركة واسعة من المنتخبات الأوروبية والآسيوية والأفريقية. وقــال ماجـد صالح في تصريح لصحيفة الصبــاح تابعته وكالة الانباء العراقية (واع)، اليوم الاربعاء، إن" الاختبارات متواصلة في المركز التدريبي للاتحاد بإشراف لجنة المدربين لغرض اختيار الأفضل"، مبينا أن" المنافسات تضم الفردي والزوجي للرجال والنساء والمتقدمين، وفي فعاليات المجاذيف الفردية، والمجاذيــف المزدوجة، والمجاذيف الرباعية".وعن إقامة معسكر تدريبي خارجي أو داخلي أوضح صالح بالقول: "نحن الآن بانتظار الحصول على سمات الدخول (الفيــزا) من قبل الجانب المصري وفي ضوء ذلك سيتم تحديد موعد التجمع"، منوها بأن" الاتحاد يسعى إلى إقامة معسكر تدريبي في مصر قبيل انطلاق المنافســات هناك من أجل تأهيل اللاعبين فنيا وبدنيا". وأشار صالح إلى أنه" سيستغل العلاقة الطيبة مع نظيره رئيس الاتحاد المصري للعبة وذلك من أجل تسهيل مهمة الحصول على (الفيــزا) والاتفاق على إجراء لقاءات ودية مع اللاعبين المصريين"، موضحا أن" هدف الاتحاد هو تحقيق نتائج إيجابية من خلال توفير فترة إعداد جيدة للمسابقة الآسيوية المقبلة".





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