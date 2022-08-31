2022/08/31 | 12:18 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني وصفت وزارة الخارجية الروسية عبور سفن البحرية الأمريكية عبر مضيق تايوان بالاستفزاز الجديد الذي يهدف إلى المواجهة مع بكين وزعزعة استقرار الوضع في المنطقة.جاء ذلك في تصريحات المتحدثة الرسمية باسم وزارة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص روسيا تصف عبور السفن الأمريكية عبر مضيق تايوان بالاستفزاز الجديد المركز الخبري الوطني.

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