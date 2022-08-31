2022/08/31 | 12:18 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني أكد فريق دولي من علماء الفلك وجود كوكب أطلق عليه TOI-1452b من صنف الأراضي الخارقة يشبه كوكبا وصفه الكاتب البولندي، ستانيسلاف ليم، في رواياته الخيالية سولاريس .وذلك بعد تحليل معلومات أرسلها […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص عماء يكتشفون كوكب “أرض سوبر”..



على بعد 100 سنة ضوئية عن الأرض المركز الخبري الوطني.

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