2022/08/31 | 12:31 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: انتهت المعارك، ونعت الأسر قتلاها، وتعطلت مصالح الدولة، وخسر المواطن في مصالحه، وصحته، وأمنه، ثم...

ظهرت المقالة الشكر لمن أطلق الرصاص أولاً على المسلة.

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