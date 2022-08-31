الخبير التميمي: يقوم رئيس الجمهورية مقام رئيس مجلس الوزراء عند خلو المنصب

2022/08/31 | 12:31 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: اشار الخبير القانوني علي التميمي، الاربعاء، 31 آب، 2022، الى ان المادة 81 اولا...

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