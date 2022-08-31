تايوان تحذر الصين: سنشن هجوم مضاد إذا دخلت القوات الصينية أراضيها

2022/08/31 | 12:35 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت تايوان، الأربعاء، أنها ستمارس حقها في الدفاع عن نفسها وشن “هجوم مضاد” إذا دخلت القوات الصينية أراضيها، وذلك مع زيادة بكين أنشطتها العسكرية بالقرب من الجزيرة التي تتمتع بحكم ديمقراطي.وأجرت بكين، التي تقول إن تايوان جزء من أراضيها، … Readmore

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