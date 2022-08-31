نائب رئيس مجلس النواب العراقي شاخوان عبدالله: البرلمان سيستأنف عمله تدريجياً

2022/08/31 | 12:35 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن نائب رئيس مجلس النواب العراقي، شاخوان عبدالله، أن موظفي البرلمان سيعودون إلى عملهم اعتباراً من يوم غد الأربعاء (30 آب 2022)، مبيّناً أن البرلمان سيستأنف عمله تدريجياً، إلا أن عقد جلسة المجلس يستوجب “تفاهماً سياسياً”.نائب رئيس مجلس النواب، … Readmore

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