السعودية منافس منتخب الناشئين في ربع نهائي كأس العرب

2022/08/31 | 12:40 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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يواجه منتخب الناشئين نظيره السعودية في ربع نهائي كأس العرب المقامة منافساتها في الجزائر.

وستقام المباراة على ملعب مستغانم في مدينة وهران عند الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت بغداد.

وكان منتخب الناشئين قد تأهل متصدراً للمجموعة الثالثة، بعدما حصد سبع نقاط في دور المجموعات بعد فوزه على المغرب وجزر القمر وتعادله أمام موريتانيا.

في المقابل، تأهل المنتخب السعودي كوصيف للمجموعة الرابعة، بعد حصده 6 نقاط من فوزين على لبنان وسوريا وخسارة أمام مصر.

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