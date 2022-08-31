شاهد بالفيديو.. العميد ماجد أحمد يتحدث عن موضوع ترتيب الجواز العراقي بين الدول

2022/08/31 | 12:50 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: tkMZhjIBK3Y

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