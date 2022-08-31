بالأدلة ’الدامغة’.. الكشف عن قيمة الفساد بملف السلة الغذائية.. عشرات مليارات الدنانير

2022/08/31 | 13:10 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - خاص أكدت لجنة النزاهة النيابية، اليوم الأربعاء، ان قيمة الفساد في مشروع السلة الغذائية بلغت 220 مليار دينار كل شهرين. وقال عضو اللجنة هادي السلامي لـ (بغداد اليوم)، إنه "سيتم استجواب وزير التجارة في مجلس النواب في حال استئناف انعقاد جلسات المجلس"، مؤكدًا "اكتمال ملف الاستجواب وتم تسليمه الى رئاسة البرلمان".وأضاف ان "هذه القضية لن تمر دون حساب لان قيمة الفساد في مشروع السلة الغذائية بلغت 220 مليار دينار كل شهرين".وتابع السلامي ان "هنالك أدلة دامغة ووثائق تؤكد وجود الفساد في هذا المشروع والتي ستعرض وزير التجارة الى المساءلة القانونية".

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