مجلس الإفتاء في كردستان يبت بمشروعية ’زواج المسيار’ من عدمها

2022/08/31 | 13:10 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - كردستانأعلن مجلس الإفتاء الأعلى في إقليم كردستان، اليوم الأربعاء، أن زواج المسيار لا ينسجم مع مقاصد الزواج وعرف المجتمع الكوردي، فيما بيّن أن هذا النوع من الزواج ليس مقبولاً.وقال المجلس في بيان تلقته (بغداد اليوم) انه "خلال الأيام الماضية، أصبح موضوع زواج المسيار حديث الساعة في عدد من القنوات ومواقع التواصل الاجتماعي، وانشغل المواطنون بهذا الموضوع".وأضاف: "نحن في المجلس الأعلى للفتوى نلفت عنايةَ المسلمين والمواطنين إلى حقيقة أن هذا الزواج مخالف لأعراف المجتمع الكوردي ولا يناسب مجتمعنا، ولا نراه مقبولاً، بسبب عدم انسجامه مع مقاصد الزواج في الإسلام".ومضى بالقول: "لذا ندعو علماء الدين الأفاضل إلى النأي بأنفسهم عن عقد مثل هذا الزواج".

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