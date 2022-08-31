الكاظمي يشكل لجنة لتحديد المسؤولين عن إطلاق النار ويحذر من خلو منصب رئيس الوزراء

2022/08/31 | 13:13 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: قال رئيس مجلس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، إنه تم تشكيل لجنة تحقيق لتحديد المسؤولين عن وضع السلاح بيد من فتحوا النار على المتظاهرين، وأراقوا الدم رغم التوجيهات المشددة التي صدرت لمنع استخدام الرصاص، مشدداً على ضرورة تحديد من فتح النار …

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