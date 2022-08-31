قطعاها إرباً إرباً وحرقا أوصالها بـ”عفريت” .. زوجان يقتلان امرأة بالنجف بطريقة بشعة

2022/08/31 | 13:13 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت مصادر أمنية، يوم الأربعاء، أن امرأة تبلغ من العمر 40 عاما تم العثور عليها مقتولة داخل منزل في حي الجزيرة شمالي محافظة النجف.

وقال مصدر مطلع، إن زوجين استدرجا المرأة لمنزلهما و من ثم تم قتلها و تقطيعها إربا إربا و حرق جثتها بواسطة موقد للنار ما يُسمى محليا بـ”العفريت” داخل تنور في اعلى سطح المنزل بعدها وضع ما تبقى من أشلاء المجني عليها في كيس طحين و وضعت داخل احدى خزانات المطبخ ماعدا الرأس مازال مفقودا، مضيفا أن زوج المجني عليها ابلغ الاجهزة الامنية ان زوجته كانت حامل.

وبيّن المصدر ان ذوي المجني عليها وبعد سماع خبر الجريمة أمطروا منزل الزوجين بوابل من الرصاص بعد ما فر جميع افراد الأسرة من المنزل.

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