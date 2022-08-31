2022/08/31 | 13:14 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصدريون وجهوا ضربة جديدة لبغداد هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2022/08/31 | 13:14.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصدريون وجهوا ضربة جديدة لبغداد) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصدريون وجهوا ضربة جديدة لبغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).