2022/08/31 | 13:15 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اشادت عضو مجلس النواب، عالية نصيف،

اليوم الأربعاء، بمواقف من اسمتهم "رجال

الظل"، وذلك بعد الاحداث الدامية التي

شهدتها العاصمة بغداد.

وقالت نصيف في تدوينة تابعتها وكالة نون

الخبرية، "مر البلد بفتنة كف

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عالية نصيف تشيد بـ"رجال الظل": دورهم كبير في "وأد الفتنة") نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عالية نصيف تشيد بـ"رجال الظل": دورهم كبير في "وأد الفتنة") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).