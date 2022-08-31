2022/08/31 | 13:28 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أدلى النجم المصري محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، بـ 6 اعترافات مثيرة عن أشياء يفضّلها داخل الملعب وخارجه، خلال لقاء أجراه مع الموقع الرسمي لرابطة اللاعبين المحترفين في إنجلترا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أفضل إنجاز ولاعب تمنى مزاملته.. محمد صلاح يدلي بـ6 اعترافات مُثيرة) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أفضل إنجاز ولاعب تمنى مزاملته.. محمد صلاح يدلي بـ6 اعترافات مُثيرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).