الرئيس العراقي يدعو لإجراء انتخابات مبكرة للخروج من الأزمة الراهنة

2022/08/31 | 13:54 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: دعا الرئيس العراقي برهم صالح، يوم الثلاثاء، قادة الإطار التنسيقي للتواصل مع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر لتهدئة النفوس، والخروج بحل سياسي يتناول قضية الانتخابات المُبكرة وإدارة الفترة المقبلة.وقال الرئيس صالح في كلمة تناولت الأحداث …

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