2022/08/31 | 13:55 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: hgFJi-V8Jrk

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. أحلام العاطلين عن العمل تصطدم بــ "الواسطات والمحسوبية" في مصفى المحافظة) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. أحلام العاطلين عن العمل تصطدم بــ "الواسطات والمحسوبية" في مصفى المحافظة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).