العمل تطلق رواتب متقاعدي العمال المضمونين لشهر أيلول

2022/08/31 | 13:57 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الأربعاء، عن صرف رواتب العمال المتقاعدين المضمونين لشهر أيلول 2022.

وقال وزير العمل وكالة سالار عبدالستار في بيان “تم صرف رواتب العمال المتقاعدين المضمونين لشهر أيلول 2022”.

فيما أكدت مدير عام دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي في الوزارة خلود حيران، خلال البيان “انجاز جميع الإجراءات المتعلقة بإطلاق رواتب العمال المتقاعدين المضمونين لديها، ابتداء من الساعة الثانية عشرة من ظهر اليوم الأربعاء الموافق الـ31 من آب الحالي”.

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