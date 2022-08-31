تأجيل جديد يطال محاكمة المتهم بقتل “هشام الهاشمي”

2022/08/31 | 13:57 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أجل مجلس القضاء الأعلى، يوم الأربعاء، محاكمة المتهم بقتل الخبير الأمني هشام الهاشمي، إلى يوم 31 تشرين الأول 2022.

وقال مصدر قضائي، أن “سبب التأجيل جاء لتعذر جلب المتهم إلى المحكمة”، دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل.

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