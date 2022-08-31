2022/08/31 | 14:16 - المصدر: وكالة نون
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أعلنت وزارة التربية العراقية، ان يوم
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التربية تنوه لكوادرها التعليمية: غدا مباشرتكم) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
غدٍ الخميس الموافق الاول من أيلول لعام
2022، موعد مباشرة الهيئات التعليمية
والتدريسية في جميع مدارس البلاد للعام
الدراسي الجديد 2022 - 2023.
وبينت في كتاب رسمي تم
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التربية تنوه لكوادرها التعليمية: غدا مباشرتكم) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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