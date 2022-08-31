التربية تنوه لكوادرها التعليمية: غدا مباشرتكم

2022/08/31 | 14:16 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة التربية العراقية، ان يوم

غدٍ الخميس الموافق الاول من أيلول لعام

2022، موعد مباشرة الهيئات التعليمية

والتدريسية في جميع مدارس البلاد للعام

الدراسي الجديد 2022 - 2023.

وبينت في كتاب رسمي تم

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