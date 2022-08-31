2022/08/31 | 14:16 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحدث رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي

عن "مشروع القرن" في مصر والذي سيحدث

نقلة كبيرة في حياة المصريين.

ولفت مدبولي، إلى أن مصر خلال السنوات

الثماني الماضية، استطاعت تحقيق نقلة

تنموية غير مسبوقة على م

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحكومة المصرية تتحدث عن "مشروع القرن" سيحدث نقلة غير مسبوقة في حياة المصريين) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحكومة المصرية تتحدث عن "مشروع القرن" سيحدث نقلة غير مسبوقة في حياة المصريين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).