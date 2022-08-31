ائتلاف النصر يدعو لـ

2022/08/31 | 14:16 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا ائتلاف "النصر" بزعامة حيدر

العبادي، اليوم الأربعاء، الى "تصفير"

الأزمة السياسية الحالية والاتفاق على

خارطة طريق من مرحلتين، فيما جدد دعوته

لتبني رؤيته باعتبار المرحلة القادمة

انتقالية تنتهي بانتخا

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