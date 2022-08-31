2022/08/31 | 14:20 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: أعلنت تقارير صحفية، عن اقتراب إطلاق سلسلة iPhone 14 المنتظرة في 7 سبتمبر المقبل،...

ظهرت المقالة بيع الجيل الأول من هواتف الايفون بسعر خيالي أولاً على المسلة.

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