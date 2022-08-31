خارطة طريق لانهاء الازمة

2022/08/31 | 14:20 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: دعا ائتلاف النصر بزعامة حيدر العبادي، الاربعاء، 31 اب، 2022، الى تصفير الأزمة السياسية،...

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