2022/08/31 | 14:21 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت وزارة التربية، اليوم الأربعاء، مباشرة الهيئات التعليمية والتدريسية في جميع المدارس يوم غد.

وقالت التربية في بيان ان “يوم غد الخميس، موعد مباشرة الهيئات التعليمية والتدريسية في جميع مدارس البلاد للعام الدراسي الجديد 2022 – 2023 “.

واضاف ان “الهيئات التعليمية المكلفين منهم بمهام امتحانية سوف تعتبر لهم مباشرة تلقائية في مراكزهم الامتحانية”.

التالي

منذ 43 دقيقة

وزارة التعليم تعلن إطلاق دليل الطالب للقبول المركزي

منذ ساعة واحدة

العمل تطلق رواتب متقاعدي العمال المضمونين لشهر أيلول

منذ ساعتين

عودة شركات الطيران (الإيرانية والإمارات والعربية) لمزاولة رحلاتها المجدولة في العراق

منذ 3 ساعات

وزارة التربية: ألغينا العمل بالدور الثالث ونظام المحاولات وتنوع التعليم منذ فترة

منذ 5 ساعات

تعرف على أسعار صرف الدولار في البورصة العراقية

منذ 5 ساعات

الرافدين: المتقاعد له حرية اختيار الفرع للتقديم على السلفة ضمن محافظته

منذ 19 ساعة

الصدر يدعو لإقرار حقوق لشهداء الثورة السلمية

منذ 20 ساعة

التخطيط: تشكيل لجنة تدقق بيانات الرقم الوظيفي

منذ 20 ساعة

التربية تحدد موعد بدء دوام مدارس الموهبين

منذ 23 ساعة

الكاظمي يوجه بفتح الجسر المعلق امام المركبات

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التربية تؤكد مباشرة الهيئات التعليمية والتدريسية في جميع المدارس يوم غد) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التربية تؤكد مباشرة الهيئات التعليمية والتدريسية في جميع المدارس يوم غد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).