أتحاد الكرة يؤكد جاهزية البصرة الاحتضان خليجي 25

2022/08/31 | 14:23 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/ خاص..أكد الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، جاهزية محافظة البصرة لاحتضان بطولة خليجي 25.وقال المتحدث باسم الإتحاد أحمد الموسوي في مؤتمر صحافي حضره مراسل /المركز التجاري الخبري الوطني/، إن “العراق […]

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