الاطار يجمع تواقيع لإعادة عقد جلسات البرلمان

2022/08/31 | 14:23 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/خاص أكد النائب عن ائتلاف دولة القانون عارف الحمامي، اليوم الاربعاء، أن تحالف “الاطار التنسيقي” جمع تواقيع لإعادة عقد جلسات البرلمان.وقال الحمامي في تصريح لـ/المركز الخبري الوطني/، إن “الاطار التنسيقي جمع تواقيع […]

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