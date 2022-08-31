العامري يدعو القوى السياسية لإعلان الصمت السياسي والإعلامي

2022/08/31 | 14:54 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعتمدوا خطابا معتدلا يجمع ولا يشتت ويوثق ولا يفرق.

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