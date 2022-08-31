2022/08/31 | 14:55 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هادي العامري يدعو القوى السياسية إلى إعلان الصمت السياسي والإعلامي مع قرب الزيارة الأربعينية

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