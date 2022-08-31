المحكمة الاتحادية ترد دعوى إلغاء تعيين الجحيشي وكيلا لرئاسة الوقف السني

2022/08/31 | 15:01 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم

المحكمة الاتحادية العليا ترد اليوم ٣١/٨/٢٠٢٢ دعوى وكيل رئيس ديوان الوقف السني السابق سعد حميد كمبش بالرقم ١٧٥/اتحادية /٢٠٢٢ بالغاء الامر الديواني ٥١٣ بتعين السيد عثمان الجحيشي وكيل ديني لرئيس ديوان الوقف السني لعدم الاختصاص.

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