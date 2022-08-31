هادي العامري يطلق نداءً إلى قادة القوى السياسية: إلتزموا الصمت - عاجل

2022/08/31 | 15:01 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

دعا زعيم تحالف الفتح، هادي العامري، اليوم الأربعاء، القادة والقوى السياسية إلى إعلان الصمت السياسي والإعلامي.

وقال العامري، في بيان تلقته (بغداد اليوم): "نحن على اعتاب زيارة الاربعين المقدسة، حيث نستذكر لوعة استشهاد ابي الاحرار واهل بيته واصحابه ونجدد المأتم الخالد، في هذه الايام الحافلة بمشاعر الولاء والحب لأهل بيت النبوة عليهم السلام، أقسم على كل الاخوة القادة والقوى السياسية بمصاب الحسين عليه السلام ان يعلنوا الصمت السياسي والاعلامي وان يعتمدوا خطابا معتدلا يجمع ولا يشتت ويوثق ولا يفرق".

وشدد على "الكف عن التصريحات التي تبعث على الحقد والكراهية والضغينة ، وان لا نتحدث في ايام الحسين الا عن رسالة الحسين في مواجهة الظلم والعدوان ورفض الخضوع للظالمين".

وتابع بالقول: "فلتتظافر كل الجهود من اجل تهيئة المستلزمات المطلوبة لانجاح هذه الزيارة المقدسة، ومن اجل تهدئة النفوس، واعادة الثقة والمودة بين ابناء الوطن الواحد، وبين ابناء المذهب الواحد، وبين ابناء الشهيدين الصدريين العزيزين، وان شاء الله ببركة دم الحسين الطاهر سنتجاوز هذه الاحداث وآثارها الاليمة والحزينة".

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