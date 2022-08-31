2022/08/31 | 15:05 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 0UlfdTGERTQ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. وزير مقتدى الصدر يهاجم سياسيين و يحذر ايران | نشرة أخبار الثالثة) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. وزير مقتدى الصدر يهاجم سياسيين و يحذر ايران | نشرة أخبار الثالثة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).