2022/08/31 | 15:09 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: وجه رئيس تحالف الفتح هادي العامري، الاربعاء، 31 آب، 2022، نداء الى قادة الكتل...

ظهرت المقالة العامري يدعو القوى السياسية إلى إعلان الصمت السياسي والإعلامي أولاً على المسلة.

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